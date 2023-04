Milan-Napoli, il sapone e l’insulto troglodita nascosto nello striscione

MILANO - Il Milan si aggiudica l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli. A decidere il primo round dell'euroderby italiano è la rete di Bennacer a 5' dalla fine del primo tempo. Gli azzurri di Luciano Spalletti pagano a caro prezzo l'assenza del bomber nigeriano Victor Osimhen (out per infortunio) e ora sono chiamati a ribaltare l'esito della qualificazione nel ritorno di martedì prossimo al Maradona. Grande spettacolo in campo e sugli spalti, con il pubblico del Meazza che ha risposto presente e ha accolto l'ingresso in campo delle due squadre con una bellissima coreografia.