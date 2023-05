Cremonese, Castagnetti: "Un sogno sfidare la Juve all'Allianz, Pogba..."

Verso Juve-Cremonese, Castagnetti si prepara al duello con Pogba

A pochi giorni dal Juve-Cremonese ha parlato in conferenza stampa il centrocampista Michele Castagnetti: “Giocare in stadi come quelli della Juve è un sogno che si realizza, una cosa fantastica. Tanti di noi non l’hanno mai fatto o non lo potranno più fare. In occasioni come questa gli stimoli si creano da soli. In ogni caso è un bel premio che abbiamo conquistato. Per me, poi, poter giocare in questo campionato è motivo di grande orgoglio perchè c’ero arrivato spesso vicino e quasi non ci speravo più. È accaduto nel mio momento migliore sia dal punto di vista sia dell’esperienza. Sono contento di me stesso, ho dimostrato a me stesso che ci posso stare in A e questo mi fa davvero piacere. Salvarsi sarebbe il coronamento della carriera”.

Possibile l'incrocio con Pogba, in ripresa con tanto di show nel torello pre-Siviglia: “Quando affronti giocatori così c’è poco da rompergli le scatole. Cerchi di limitarli giocando d’astuzia e non sul piano fisico o tecnico, speri che non siano nella serata di grazia. Ci vuole anche quello contro queste squadre”.