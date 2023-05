Diretta Juventus-Siviglia ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Dopo la bella vittoria per 2-0 in campionato contro l'Atalanta al Gewiss Stadium, alle 21 la Juventus ospita all'Allianz il Siviglia per l'andata della semifinale di Europa League. I bianconeri di Massimiliano Allegri hanno mostrato segni di crescita ma di fronte si troveranno una formazione che la coppa l'ha vinta ben sei volte (record assoluto, dientro nell'albo d'oro ci sono Inter, Juventus, Liverpool e Atletico Madrid a quota tre), con un incredibile "Triplete" tra il 2014 e il 2016. La squadra di Mendilibar ai quarti ha eliminato il Manchester United (2-2 a Old Trafford e netto 3-0 in casa) e nell'ultimo periodo sta facendo molto bene anche in campionato (quattro vittorie nelle ultime cinque). Il ritorno si giocherà tra una settimana esatta al Ramón Sánchez-Pizjuán, quando il campo emetterà il proprio verdetto su chi sarà a presentarsi il 31 maggio a Budapest nell'atto finale. Juventus e Siviglia si sono affrontate in quattro precedenti occasioni in gare europee, tutte in Champions League tra il 2015/16 e il 2016/17 – I bianconeri hanno vinto due dei quattro confronti (1N, 1P) e sono rimasti imbattuti in casa (1V, 1N).