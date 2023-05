Capello sulla finale di Champions: "L'Inter può dare fastidio al City"

Il campo ha emesso il suo verdetto: sono Manchester City e Inter le due finaliste di Champions League. Citizens e nerazzurri si contenderanno la Coppa dalle Grandi Orecchie il prossimo 10 giugno allo stadio Atatürk di Istanbul. In tanti ritengono che i favori del pronostico siano dalla parte degli uomini di Guardiola, capaci di estromettere dalla competizione prima il Bayern Monaco (netto 3-0 in Inghilterra e 1-1 al ritorno in Germania) ai quarti e poi i campioni in carica del Real Madrid (dopo l'1-1 del primo round al Bernabeu clamoroso 4-0 per i britannici all'Eithad). Non è dello stesso avviso Fabio Capello che, dagli studi di Sky, ha detto la propria sulla prossima finale di Champions League.