Inter in finale di Champions: l’incredibile statistica che fa ben sperare

Di certo non sarà una passeggiata di salute la finale di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola , eppure c'è una statistica che fa sorridere l' Inter . I favori del pronostico sono tutti dalla parte degli inglesi, protagonisti di una cavalcata straordinaria che li ha visti eliminare il Bayern Monaco ai quarti (3-0 all'andata all'Etihad e 1-1 all'Allianz Arena al ritorno) e i campioni in carica del Real Madrid in semifinale (1-1 al Bernabeu e netto 4-0 nel secondo e decisivo round in terra inglese). I Citizens sono ormai da anni una superpotenza del calcio mondiale ma in bacheca gli manca quella Coppa dalle Grandi Orecchie diventata ormai una vera e propria ossessione.

Finale Champions, l'Inter e quella statistica che fa sperare

Sabato 10 giugno all'Atatürk di Istanbul, dall'altra parte del campo ci sarà un'Inter capace di estromettere il Barcellona nella fase a gironi, piazzandosi alle spalle dal Bayern Monaco, ed eliminare nella fase a scontri diretti Porto (ottavi), Benfica (quarti) e Milan (semifinale). Come detto sopra, c'è un dato che fa ben sperare in casa nerazzurra: dal 2012/13 in poi, infatti, la Champions League è sempre stata vinta da chi aveva uno o più croati titolari e/o in rosa: Bayern (Mandzukic) nella stagione già menzionata, Real Madrid (Modric) nel 2013/14, Barcellona (Rakitic) nel 2014/15, Real Madrid dal 2015/16 al 2017/18 (Modric e Kovacic), Liverpool (Lovren) nel 2018/19, Bayern (Perisic) nel 2019/20, Chelsea (Kovacic) nel 2020/21 ed ancora Real Madrid con Modric nel 2021/22. Curiosamente, l'Inter ha tra le proprie fila Brozovic mentre il Manchester City non ha nessun croato in rosa. Scongiuri a parte, Inzaghi ha in Brozovic l'uomo della provvidenza.