Marciniak arbitrerà City-Inter di Champions: la Uefa accetta le scuse

TORINO - Le ultime ore sono state piene di polemiche, con seri dubbi sulla possibilità che l'arbitro polacco Szymon Marciniak potesse dirigere la finale di Champions League tra Manchester City e Inter. Il fischietto è finito nell'occhio del ciclone in quanto accusato di aver partecipato a una manifestazione - "Everest", organizzata a Katowice il 29 maggio 2023 - voluta dal leader dell’estrema destra polacca Mentzen, noto per le sue posizioni omofobe e antisemite. A seguire la Uefa aveva chiesto dei chiarimenti al direttore di gara, che ha replicato con una lettera in cui ha assicurato la sua inconsapevolezza di essere presente a un evento di estrema destra: "Desidero esprimere le mie più sentite scuse per il mio coinvolgimento e qualsiasi disagio o danno che possa aver causato. Dopo la riflessione e ulteriori indagini, è diventato evidente che sono stato gravemente fuorviato e completamente all'oscuro della vera natura e affiliazioni dell'evento in questione. Non sapevo che fosse associato a un movimento di estrema destra polacco. Se fossi stato a conoscenza di questo fatto, avrei rifiutato categoricamente l'invito. È importante capire che i valori promossi da questo movimento sono del tutto contrari alle mie convinzioni personali e ai principi che mi sforzo di sostenere nella mia vita. Provo profondo rimorso per qualsiasi percezione che la mia partecipazione possa averli contraddetti".