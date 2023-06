Maresca, papà disperso e ritrovato a Istanbul: la paura dopo il trionfo Champions

Maresca, festa sfumata: fiato sospeso per il suo papà prima del lieto fine

"Maresca era molto preoccupato e in ansia. In questo momento non riescono a trovarlo" era stato spiegato su Sky nel corso del post partita con Esteban Cambiasso e Alessandro Del Piero, ex compagno di squadra di Maresca in bianconero. Le forze dell'ordine turche si sono messe al lavoro immediatamente dando il via alle indagini con l'ausilio delle telecamere: un intervento tempestivo che ha dato i suoi frutti.