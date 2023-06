"La tecnica": Rodri-gol, l'account Champions League spietato con l'Inter

È passata una settimana dalla finale di Champions League che, di fatto, ha chiuso la stagione 2022-2023, almeno per quanto riguarda gli impegni delle squadre di club. Come noto, il gol di Rodri al 68' ha regalato la Coppa dalle Grandi Orecchie al Manchester City per la prima volta nella propria storia, spezzando invece i sogni di gloria dell'Inter di Simone Inzaghi.

Sette giorni dopo l'account ufficiale Twitter della competizione ha pubblicato sul proprio profilo una serie di contenuti che celebrano Guardiola e i suoi ragazzi, a partire da un breve filmato della rete della vittoria segnata dal centrocampista spagnolo, accompagnato da un'inequivocabile didascalia: "La tecnica". Accanto a queste parole, poi, un'emoticon - quella della 'mano a cucchiaio' - che tanta ilarità suscita nel resto del mondo: tra i commenti, in tanti interpretano la scelta del social media manager come di un tentativo di scherno nei confronti dell'Italia e, nella fattispecie, della società nerazzurra sconfitta in finale.

Il breve video del gol di Rodri, però, non è stato l'unico tweet dell'account ufficiale della Uefa Champions League per celebrare il Manchester City Campione d'Europa. Si parte infatti con una foto di Haaland nel momento in cui pone al collo della madre la medaglia appena ricevuta da Ceferin dopo la premiazione, quindi - dopo uno scatto con protagonista Federico Dimarco - sono state postate due istantanee della festa dei Citizens, sia al momento di sollevare al cielo la Coppa, sia in campo al triplice fischio: anche quest'ultima, però, è stata poco apprezzata dagli utenti di fede interista, in quanto sembrerebbe dare maggiore risalto alla disperazione dei calciatori nerazzurri, stesi a terra in lacrime, anziché alla gioia degli avversari. Infine, un cinguettio è dedicato a Pep Guardiola, giunto al quarto successo nella competizione dopo i 3 - uno da calciatore e due da allenatore - con il Barcellona, mentre l'ultimo ha come protagonista il pallone utilizzato il giorno della finale di Istanbul.

