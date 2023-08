Uefa, figuraccia in mondovisione: Ceferin, Haaland e l'errore da Champions

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Giunto a Montecarlo per ricevere il premio di Giocatore Uefa dell'anno, Erling Haaland è il protagonista involontario della figuraccia commessa oggi in mondovisione dalla massima organizzazione calcistica europea durante la cerimonia dei sorteggi dei gironi di Champions League.

Atteso sul palco per ricevere il premio, infatti, l'arrivo del giovane bomber norvegese del Manchester City è stato accompagnato da una grafica proiettata sul maxi-schermo, con un incredibile refuso: "Erling Haarland".

Uefa, le precedenti figuracce

Una figuraccia, che si somma alle precedenti con cui ha avuto a che fare Ceferin, tra l'altro intervenuto oggi a proposito della squalifica della Juventus dalle competizione europee. Ci sono proprio i bianconeri al centro di un 'caso social' che ha coinvolto la Uefa e che risale a pochi mesi fa: sul sito ufficiale della Conference League non apparve il logo della società, all'epoca ancora formalmente regolarmente qualificata alla competizione. Lo stemma venne poi inserito, salvo poi essere nuovamente rimosso dopo la sentenza di esclusione. Ma ancora. Le incredibili sviste arbitrali all'Europeo U21 che hanno condannato l'Italia contro la Francia ha portato all'inserimento del Var a partire dai turni ad eliminazione diretta. Ma si potrebbe riavvolgere il nastro al dicembre 2021, quando un software in tilt portò all'annullamento dei sorteggi appena svolti, rifatti ex novo.