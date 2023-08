Ceferin: “Alla Juve abbiamo tolto 50 milioni. Superlega? Nessuno la vuole”

“Juventus? Mi sembra logico che un club che non ha rispettato le regole venga escluso dalle competizioni europee... Escluderli qualora fossero tornati in Champions? Non si può punire una società tra 10 anni se ha fatto qualcosa di sbagliato adesso. Non si può decidere di escludere la Juve nel 2028 o quando si qualificherà alla prossima Champions League. Per qualsiasi club europeo una sanzione come quella subita dai bianconeri è importante e causa una perdita economica compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro. Non è una cosa da poco. Soprattutto se sei un club in gravi difficoltà finanziarie”. Lo ha dichiarato Aleksander Ceferin, a L'Equipe, sulla situazione relativa alla Juventus, esclusa per una stagione dalle competizioni europee per via del "caso plusvalenze".