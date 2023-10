Oliver arbitra il Real in Champions per la 1ª volta dopo l’1-3 con la Juve

Sono stati resi noti i primi arbitri per la terza giornata di Champions League. Per Inter-Salisburgo c'è il francese Letexier, invece Union Berlin-Napoli è stata affidata al bosniaco Peljto. Ma un'altra designazione ha colpito, quella del Real Madrid,che nelle scorse ore ha vissuto un vero e proprio caos contro il Siviglia in Liga. Oliver tornerà ad arbitrare una partita dei Blancos in questa competizione dopo il caos nel match tra gli spagnoli e la Juventus nel 2018, che costò una pesante squalifica a Buffon.