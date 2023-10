Diretta Inter-Salisburgo ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

MILANO - Alle ore 18.45, allo stadio Giuseppe Meazza, l'Inter ospita il Salisburgo nel terzo turno della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri di Simone Inzaghi occupano attualmente il primo posto del Gruppo D insieme alla Real Sociedad a quota quattro punti, frutto del pareggio per 1-1 in Spagna e del successo di misura firmato Thuram in casa contro il Benfica. Gli austriaci, a -1, dopo aver superato 2-0 i portoghesi al Da Luz hanno incassato la sconfitta interna contro Oyarzabal e compagni (2-0). "Sabato abbiamo vinto una partita importante (contro il Torino ndr) e non semplice - commenta il tecnico nerazzurro nella conferenza stampa della vigilia -. Contro il Salisburgo è una gara importantissima in un girone molto equilibrato dove bisognerà tenere molto alta la concentrazione perché loro sono una squadra non semplice da affrontare. Dubbi di formazione ne ho diversi. Ho visto dieci giocatori in allenamento, che non sono scesi in campo". Domenica (ore 18) ci sarà poi la sfida contro la Roma del grande ex Romelu Lukaku: "Dobbiamo ringraziarlo, viste le grandi prestazioni di Thuram". L’unico precedente tra Inter e Red Bull Salisburgo risale alla finale di Coppa Uefa del 1994 quando la squadra nerazzurra vinse entrambe le sfide per 1-0 sollevando il trofeo per la seconda volta nella sua storia.