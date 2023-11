Diretta Milan-Psg ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Vincere per raddrizzare una situazione di classifica piuttosto complicata e mettersi alle spalle un periodo nero. È questo il diktat in casa Milan in vista della sfida delle 21 al Meazza contro il Psg valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. I rossoneri di Stefano Pioli, usciti tra i fischi di San Siro dopo la débâcle contro l'Udinese, sono reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Restando alla coppa dalle grandi orecchie, il Diavolo dopo 270 minuti non ha ancora segnato la prima rete: dopo il doppio 0-0 contro Newcastle (in casa) e Borussia Dortmund (in trasferta), infatti, è arrivato il netto ko al Parco dei Principi contro gli avversari di stasera. Il Diavolo, fanalino di coda del Gruppo F, è dunque chiamato a fare bottino pieno per sperare di conquistare il pass per gli ottavi di finale. I francesi di Luis Enrique, invece, sono primi a quota sei, frutto del successo contro i rossoneri nell'ultimo turno e di quello al debutto contro il Borussia Dortmund (2-0). In mezzo il capitombolo al St James' Park contro il Newcastle (4-1).