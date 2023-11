Diretta Real Madrid-Napoli ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Napoli vuole ottenere la seconda vittoria consecutiva sfidando il Real Madrid al Santiago Bernabeu in Champions League nel match valevole per la quinta giornata della fase a gironi. L'arrivo di Walter Mazzarri al posto di Rudi Garcia ha riportato entusiasmo all'ambiente e la prima sfida con il nuovo tecnico si è conclusa con una bella vittoria per 2-1 contro l'Atalanta. Oggi l'avversario sarà decisamente di un altro livello, ma viste le numerose assenze di lusso per i Blancos i partenopei possono provare a strappare il pass per gli ottavi di finale. La qualificazione in realtà potrebbe arrivare anche con una sconfitta nel caso in cui il Braga perdesse contro l'Union Berlino di Bonucci. Mazzarri ha in ogni caso parlato di "test importantissimo contro una delle squadre più forti al mondo", mentre Ancelotti nella conferenza stampa della vigilia ha dichiarato di "non cercare vendetta" contro la sua ex squadra.