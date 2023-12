La Champions la gioca Opta: dove arrivano Inter, Napoli, Milan e Lazio?

A poche ore dalla fine dei gironi di Champions League , sono 12 le squadre già qualificate agli ottavi di finale. Per conoscere le altre 4 sono necessari gli ultimi 90 minuti . Ma non sono gli unici verdetti a mancare, c'è ancora molto da dire in questa edizione 2023-2024: ci sono gironi in cui è una corsa a due per il primo posto, gruppi in cui è lotta a tre per il secondo e poi c'è un vero e proprio far west nel girone F . Come finirà? Opta ha calcolato le probabilità di posizionamento finale in ogni girone, squadra per squadra, con le percentuali di accesso ai prossimi turni, dai quarti di finale alla finale di Wembley dell'1 giugno. E c'è anche la percentuale di alzare il trofeo per ogni formazione.

La percentuale di qualificazione squadra per squadra

Gli unici gironi già decisi per le prime due posizioni sono quelli di Arsenal e Manchester City: le inglesi passano da prime, mentre Psv e Lipsia accedono al prossimo turno da seconde. Altri due raggruppamenti vedono un primo posto già assegnato: si trattano dei gruppi di Real Madrid e Barcellona, dove le spagnole hanno conquistato la vetta della classifica. Dietro i blancos dovrebbe posizionarsi il Napoli di Mazzarri (94,6%), che sfiderà in casa nell'ultima giornata il Braga, rivale diretta per il secondo posto con una possibilità di qualificazione del 5,4%. Alle spalle dei blaugrana, invece, la partita è tra Porto (all'87,7%) e Shakhtar (al 12,3%), che si sfideranno al do Dragao mercoledì alle 21. L'ultima, a 90 minuti dalla fine della fase a gironi, a essere certa di vincere il proprio gruppo è il Bayern Monaco, ma alle sue spalle si lotta: Copenaghen (55,2%), Galatasaray (38,7%) o Manchester United (6%), che dovrebbe vincere all'Old Trafford contro i bavaresi e sperare in un pareggio nell'altra sfida.

Chi invece non è ancora sicuro di qualificarsi come prima del proprio girone sono l'Atletico Madrid, che sfiderà in terra spagnola la Lazio di Maurizio Sarri (le percentuali secondo Opta vedono però i colchoneros di Simeone nettamente favoriti, con l'83,4%), e l'Inter, che a San Siro affronterà la Real Sociedad con i favori del pronostico (55,6% per gli uomini di Simone Inzaghi, 44,4% per gli spagnoli). Il girone F, infine, è quello più intricato, una vera e propria bagarre: il Borussia Dortmund è sicuramente agli ottavi e al 70,3% lo sarà da primo in classifica; poi c'è il Psg che accederà al prossimo turno con il 51,8% di probabilità (anche perdendo, se nell'altra partita dovessero pareggiare); più complicata la situazione per Newcastle (37,6%) e Milan (10,6%), che non sono più padroni del proprio destino.