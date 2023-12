Diretta Newcastle-Milan ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NEWCASTLE (INGHILTERRA) - Il Milan ha bisogno di un vero e proprio miracolo sportivo per approdare agli ottavi di finale di Champions League. I rossoneri di Stefano Pioli, reduci dal ko in campionato contro l'Atalanta (3-2), devono infatti battere il Newcastle al St James' Park (esclusiva Amazon Prima Video) e sperare che nell'altro match del Gruppo F il Borussia Dortmund, già qualificato, batta il Psg. Gli inglesi, che invece sono in vantaggio negli scontri diretti contro i francesi, potrebbero approdare al prossimo turno anche battendo il Diavolo e con un pareggio nella sfida del Signal Iduna Park. Insomma, qualora Mbappé e compagni dovessero vincere in Germania, quello tra Newcastle e Milan diventerebbe un dentro o fuori per l'Europa League. All'andata al Meazza, nell'esordio stagionale nella coppa dalle grandi orecchie, fu 0-0. Stefano Pioli ritrova Leao, al rientro dopo l'infortunio rimediato al Via del Mare di Lecce. Il Milan ha vinto solo una delle 21 trasferte contro squadre inglesi nelle principali competizioni europee (7N, 13P), 1-0 contro il Manchester United nel 2005. I rossoneri non hanno vinto alcun incontro esterno con le altre nove: Ipswich Town, Chelsea, Tottenham, Everton, Manchester City, Leeds United, Arsenal, Portsmouth e Liverpool.