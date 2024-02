Bufera Bayern Monaco: insulti razzisti a Upamecano. E spunta Mourinho

La stessa Bild che, qualche giorno fa, dopo la sconfitta contro il Bayer di Xabi Alonso in Bundesliga ha indicato il nome di Mourinho possibile successore in caso di esonero dell'allenatore tedesco. Secondo il quotidiano avrebbe già iniziato a studiare anche la lingua e per lo Special One potrebbe anche essere una sfida interessante visto che la Bundes è l'unico campionato dei Top 5 in cui il portoghese non ha mai allenato. Insomma una situazione non del tutto positiva per Tuchel e il Bayern.