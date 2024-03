Tuchel, la Lazio e il contropiede: "Conosciamo Immobile. Non mi sorprenderei se..."

Tuchel non rivela la formazione

«Sané? Non è stato in grado di giocare senza dolore per molto tempo. Spero che possa allenarsi completamente oggi. Si è allenato in gruppo ieri. Ha una soglia del dolore che può tollerare. Sarà in rosa e potrà giocare. Gnabry è infortunato da mesi, ci vorrà un po’ per recuperarlo. Ci parlerò ancora, magari domani lo porteremo in panchina. Davies è sicuramente un’alternativa, probabilmente potrebbe giocare anche più di 90 minuti. Ma ora non rivelerò la formazione esatta. Kane? Non ha bisogno di ulteriori motivazioni. Ha un grande impatto su ogni squadra, su ogni giocatore. Non è molto schietto, non parla troppo, ma le fa cose in modo molto concentrato. È un piacere averlo in squadra, un dono essere il suo allenatore. Domani farà la sua parte. Possiamo contare su di lui al 100% ».