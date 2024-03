Diretta Atletico Madrid-Inter ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

L'Inter fa visita all'Atletico a Madrid per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri hanno vinto la gara di andata 1-0 a San Siro e ora cercano di difenere il vantaggio in Spagna. La formazione di Simone Inzaghi, prima nella classifica di Serie A, presenta sia il miglior attacco che la difesa meno battuta del massimo campionato italiano e viene da una lunga serie di vittorie consecutive. "Sappiamo tutti cosa è l'Atletico, che grande allenatore è Simeone che è un amico ed è stato un grandissimo compagno di squadra. Noi ci siamo preparati nel migliore dei modi, sapendo che il Metropolitano per l'Atletico è un punto di riferimento, sapendo che abbiamo un vantaggio minimo e che non speculeremo" ha detto il tecnico dell'Inter nella conferenza stampa della vigilia.