Diretta Borussia Dortmund-Atletico Madrid ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

DORTMUND (GERMANIA) - Dopo il 2-1 dell'andata al Civitas Metropolitano , Borussia Dortmund e Atletico Madrid si giocano il pass per la semifinale di Champions League . Al Signal Iduna Park, alle ore 21 , i gialloneri di Terzic saranno chiamati a ribaltare l'esito dell'andata, quando la rete nel finale di Haller ha reso il passivo meno pesante lasciando aperto il discorso qualificazione. I tedeschi, però, dovranno fare più attenzione dietro ed evitare gli errori che all'andata portarono gli spagnoli di Simeone avanti di due grazie ai gol di Rodrigo De Paul e Samuel Lino . Le due squadre hanno giocato entrambe sabato in campionato, con i tedeschi che hanno battuto 2-1 in trasferta il Borussia Moenchengladbach e gli spagnoli che hanno avuto la meglio sul Girona (3-1) tra le mura amiche. La vincente sfiderà in semifinale una tra Psg e Barcellona , le altre due formazioni inserite nella parte alta del tabellone (al Camp Nou si riparte dal 3-2 conquistato dai blaugrana all'andata al Parco dei Principi). Il bilancio dei precedenti dice perfetta parità, con tre vittorie a testa e un pareggio.

Borussia Dortmund-Atletico Madrid: diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Atletico Madrid, ritorno dei quarti di finale di Champions League, è in programma alle ore 21 al Signal Iduna Park e sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Mediaset Infinity+.