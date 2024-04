Diretta Manchester City-Real Madrid ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Alle ore 21, all'Etihad Stadium, il Manchester City ospita il Real Madrid nel ritorno dei quarti di finale di Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). Dopo il pirotecnico 3-3 della gara d'andata al Bernabeu, già ritenuta da alcuni come una delle partite più belle della storia della manifestazione, Guardiola e Ancelotti si giocano il pass per la semifinale, dove la vincente affronterà una tra Bayern Monaco e Arsenal, le altre due squadre della parte bassa del tabellone (all'Allianz Arena si riparte dal 2-2 del primo round all'Emirates). Per il tecnico dei Citizens, in vetta alla Premier League e ad un passo dalla finale di FA Cup, è anche l'occasione di tenere vivo il sogno di conquistare il secondo Triplete consecutivo ed il terzo della sua carriera dopo quello con il Barcellona nel 2009. I Blancos, che nel weekend sono attesi da un Clasico che potrebbe archiviare o riaprire la Liga, sono invece i dominatori del torneo con ben 14 affermazioni e vogliono tornare al successo dopo aver ceduto il passo lo scorso anno proprio agli avversari odierni.