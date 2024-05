Diretta Psg-Borussia Dortmund ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dall'altro lato per Marco Reus sarà un'occasione importante per concludere nel migliore dei modi la sua avventura con il Borussia, magari con la rivincita della finale del 2013 contro i rivali del Bayern Monaco, che anche quell'anno si disputò proprio a Wembley.

Segui la diretta di Psg-Borussia Dortmund su Tuttosport.com

Dove vedere Psg-Borussia Dortmund: diretta tv e streaming

La semifinale di ritorno di Champions League tra Psg e Borussia Dortmund è in programma questa sera alle 21 al Parc des Princes di Parigi. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251) e Canale 5. La sfida sarà trasmessa anche in streaming sulle rispettive applicazioni SkyGo e Infinity.

Psg- Borussia Dortmund: le probabili formazioni

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Barcola, Mbappé. Allenatore: Luis Enrique.

A disposizione: Navas, Tenas, Skriniar, Mukiele, Danilo, Ugarte, Soler, Lee Kang-In, Asensio, Kolo Muani, Goncalo Ramos.

Indisponibili: Kimpembe, Lucas Hernandez.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug. Allenatore: Terzic.

A disposizione: Meyer, Lotka, Wolf, Sule, Ozcan, Nmecha, Watjen, Reus, Malen, Bynoe-Gittens, Moukoko, Haller.

Indisponibili: Bensebaini, Duranville.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

ARBITRO: Orsato. ASSISTENTI: Carbone-Giallatini. QUARTO UFFICIALE: Massa. VAR: Irrati. ASS. VAR: Valeri.

