“Un po’ pazzo, ma bello”: Del Piero scoppia a ridere in faccia a Bellingham

MADRID (SPAGNA) - Saranno Borussia Dortmund e Real Madrid a contendersi la finale di Champions League il prossimo 1° giugno a Wembley. Dopo il 2-2 dell'andata all'Allianz Arena, i Blancos di Carlo Ancelotti hanno eliminato i bavaresi con un incredibile 2-1 in rimonta. Sotto a metà secondo tempo a causa di una splendida rete di Alphonso Davies, gli spagnoli hanno ribaltato risultato e qualificazione grazie a Joselu che, entrato nel finale al posto di Valverde, nel giro di tre minuti, tra l'88' e il 91', ha fatto esplodere di felicità il pubblico del Bernabeu regalando l'ennesima finale alle Merengues. Gioia alle stelle per tifosi e calciatori, che hanno poi indossato la maglia "A por la 15". Il Real Madrid, infatti, regina indiscussa della competizione con 14 titoli, insegue l'ennesimo trionfo che permetterebbe a Modric e Kross di raggiungere Gento (altro madridista) in vetta alla classifica dei più vincenti con sei affermazioni e a Carlo Ancelotti di diventare il tecnico con più coppe in bacheca nella storia di questa competizione (attualmente l'allenatore di Reggiolo è a quota 4 e condivide il primato con Pep Guardiola).