Zidane, il gesto per Joselu e quella prima volta che ricordano i tifosi Juve

Al Santiago Bernabeu , dove il Real Madrid ha battuto 2-1 il Bayern Monaco nel ritorno della semifinale di Champions League qualificandosi per la finale di Wembley contro il Borussia Dortmund , c'era anche Zinedine Zidane . L'ex allenatore delle Merengues ha assisto al match da un box, con grande discrezione, ma non ha resistito affacciandosi sul palco autorità al momento del gol del 2-1 di Joselu .

Real Madrid, che rimonta! Zidane incredulo

Esultanza con il suo gesto iconico. Una mano agitata come per dire: "Pazzesco, incredibile". Un modo di dimostrare incredulità che aveva già adottato in almeno altre due circostanze diventando virale: in primis quando nel 2018 Cristiano Ronaldo segnò in rovesciata all'Allianz Stadium contro la Juventus, nei quarti di finale, poi nel momento in cui Bale contro il Liverpool andò a bersaglio in finale. Le immagini, pubblicate da AS, sono virali.

Zidane e la corte del Bayern

Zidane è stato accostato con insistenza negli scorsi mesi al Bayern Monaco. Ma il fracese sembra avere le idee chiare e infatti ha ribadito nei giorni scorsi che non prenderà il posto di Tuchel: "Non allenerò i bavaresi, andrò solo al Bernabeu a vedere la partita" - aveva detto in un'intervista concessa a Sky Sport DE, prima del ritorno della semifinale di Champions League. In attesa di definire il suo futuro, dopo quasi tre anni lontano dal campo, a margine dell'addio al Real, si è goduto però una grande serata di calcio.