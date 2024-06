Diretta Borussia Dortmund-Real Madrid ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SEGUI BORUSSIA DORTMUND-REAL MADRID IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Borussia Dortmund-Real Madrid: diretta tv e streaming

La finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid è in programma alle ore 21 al Wembley Stadium di Londra (Inghilterra) e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251) e in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Mediaset Infinity.