Diretta Bayer Leverkusen-Inter ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

LEVERKUSEN (GERMANIA) - Alle ore 21 l’ Inter fa visita al Bayer Leverkusen nel sesto turno della fase campionato di Champions League . Alla BayArena si affrontano i campioni di Germania e quelli d’Italia. I nerazzurri di Simone Inzaghi , reduci dal 3-1 in campionato contro il Parma, sono l'unica formazione del torneo a non aver ancora subito reti dopo cinque gare e occupano la seconda posizione con 13 punti, frutto del pareggio all’esordio all’Etihad Stadium contro il Manchester City di Pep Guardiola e dei successi contro Stella Rossa (4-0), Young Boys (0-1), Arsenal (1-0) e Lipsia (1-0). Le Aspirine di Xabi Alonso , invece, attualmente al sesto posto in classifica, fin qui hanno battuto Feyenoord (0-4), Milan (1-0) e Salisburgo (5-0), pareggiato in casa dei francesi del Brest (1-1) e perso per 4-0 ad Anfield contro il Liverpool, attualmente capolista . I rossoneri hanno inanellato una striscia di cinque vittorie consecutive tra campionato, Champions League e Coppa di Germania, competizione nella quale hanno eliminato il Bayern Monaco all’Allianz Arena.

SEGUI BAYER LEVERKUSEN-INTER IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Bayer Leverkusen-Inter: diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Inter, gara valida per il sesto turno della fase campionato di Champions League, è in programma alle ore 21 alla BayArena di Leverkusen e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.