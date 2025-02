Diretta Juve-Psv Eindhoven ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - L'attesa è finita: alle ore 21, all'Allianz Stadium di Torino, la Juve ospita il Psv Eindhoven nell'andata dei playoff di Champions League. I bianconeri, vittoriosi in campionato 4-1 in rimonta tra le mura amiche contro l'Empoli e al Sinigaglia di Como (2-1) grazie alla doppietta di Randal Kolo Muani - quattro gol in tre partite per l'attaccante francese -, hanno la possibilità di centrare tre vittorie di fila per la prima volta in questa stagione. Un successo che sarebbe importantissimo in vista del ritorno che si giocherà al Philips Stadion mercoledì 19 febbraio alle ore 21 e metterà in palio il pass per gli ottavi di finale. Gli olandesi, invece, arrivano all’appuntamento dopo aver pareggiato le ultime due sfide di Eredivisie: ne ha approfittato l’Ajax di Francesco Farioli che ha agganciato i rivali in vetta alla classifica. La Signora nella fase campionato ha totalizzato 12 punti chiudendo al 20° posto mentre gli avversari hanno concluso 14esimi a quota 14. Le due formazioni si sono già affrontate all'esordio stagionale in Europa, 17 settembre, sempre all'Allianz Stadium, con la squadra di Thiago Motta che ha avuto la meglio su quella di Peter Bosz per 3-1 grazie ai sigilli di Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez. Inutile la rete nel recupero di Saibari.