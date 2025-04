Diretta Barcellona-Borussia Dortmund ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BARCELLONA (SPAGNA) - Battuto il Bayern Monaco 2-1 all'Allianz Arena, l'Inter guarderà con particolare attenzione la gara delle 21 allo stadio Olimpico Lluís Companys di Montjuic tra Barcellona e Borussia Dortmund (esclusiva Amazon Prime Video). È infatti proprio da questo confronto che uscirà la semifinalista che affronterà la vincente della doppia sfida tra i nerazzurri e i bavaresi. I blaugrana di Hansi Flick hanno chiuso il maxi girone da 36 squadre al secondo posto, alle spalle dell'Arsenal, pertanto hanno evitato gli spareggi. Agli ottavi, invece, i catalani hanno eliminato i portoghesi del Benfica, sconfitti 1-0 al Da Luz e 3-1 al ritorno in Spagna. Lamine Yamal e compagni sono reduci dal pareggio interno per 1-1 in campionato contro il Betis Siviglia che ha interrotto una striscia di nove vittorie consecutive in Liga. In classifica, a otto partite dalla conclusione, il Barcellona comanda con quattro punti di vantaggio sul Real Madrid e sette sull'Atletico. Più complessa, invece, la stagione dei gialloneri che hanno già cambiato guida tecnica passando da Nuri Sahin a Niko Kovac. Ottavi in Bundesliga, i tedeschi hanno chiuso al decimo posto la prima fase e dopo aver superato lo Sporting Lisbona ai playoff archiviando la pratica già all’andata grazie al 3-0 in Portogallo (0-0 al Signal Iduna Park) hanno poi estromesso dalla competizione i francesi del Lille agli ottavi (1-1 interno e successo in rimonta per 2-1 in trasferta). Il ritorno si disputerà al Signal Iduna Park martedì 15 aprile alle 21.