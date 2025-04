Diretta Real Madrid-Arsenal ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MADRID (SPAGNA) - Alle ore 21 , allo stadio Santiago Bernabeu , Real Madrid e Arsenal si affrontano nel ritorno dei quarti di finale di Champions League . I Blancos di Carlo Ancelotti sono chiamati a un vero e proprio miracolo sportivo: ribaltare il 3-0 dell'andata . All'Emirates, infatti, è stato un vero e proprio dominio dei Gunners, con la formazione di Mikel Arteta che ha strapazzato i campioni in carica conquistando un enorme vantaggio grazie alla doppietta su calcio di punizione di Declan Rice e al sigillo di Mikel Merino . La vincente sfiderà in semifinale il Psg che, nonostante il ko al Villa Park contro l'Aston Villa (3-2), ha passato il turno grazie al 3-1 conquistato nei primi 90 minuti al Parco dei Principi.

Real Madrid-Arsenal: diretta tv e streaming

Real Madrid-Arsenal, ritorno dei quarti di finale di Champions League, è in programma alle ore 21 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid (Spagna) e sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Arsenal

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Fran Garcia; Rodrygo, Modric, Tchouameni, Bellingham; Mbappé, Vinicius Jr. Allenatore: Ancelotti.

A disposizione: Gonzalez, Mestre, Alaba, Ceballos, Lucas Vasquez, Vallejo, Arda Guler, Endrick, Brahim Diaz.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Ødegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli. Allenatore: Arteta.

A disposizione: Neto, Setford, Butler-Oyedeji, Gower, Jorginho, Nwaneri, Sterling, Tierney, Trossard, White, Zinchenko.

ARBITRO: Letexier (Francia). ASSISTENTI: Mugnier-Rahmouni. IV UFFICIALE: Frappart. VAR: Brisard. ASS. VAR: Dechepy.

