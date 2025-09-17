PSG-Atalanta: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Champions League in tempo reale

L'Atalanta di Ivan Juric debutta in Champions League. Raccolta la pesante eredità di Gian Piero Gasperini, che al suo ultimo ballo con la Dea si è piazzato al terzo posto dietro Inter e Napoli, l'ex tecnico del Toro è ora atteso al Parco dei Principi per il test contro il Psg campione d'Europa in carica. Charles De Ketelaere e compagni si presentano all'appuntamento reduci dal successo in campionato, rimediato al Gewiss Stadium contro il Lecce per 4-1. Un risultato che è valsa la prima vittoria stagionale dopo i pareggi con Pisa e Parma. Quanto agli uomini di Luis Enrique, al trionfo in Supercoppa Uefa contro il Tottenham, ha fatto seguito una striscia di quattro vittorie consecutive che valgono il comando della classifica di Ligue 1 a punteggio pieno. L'agenda di Juric ha poi in programma il ritorno al Grande Torino previsto per domenica 21: a seguire, la trasferta allo Stadium contro la Juve di Igor Tudor, che alla prima in Europa ha pareggiato 4-4 contro il Borussia Dortmund. La seconda giornata di Champions vedrà invece il Psg scendere sul campo del Barcellona mercoledì 1 ottobre.