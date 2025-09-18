Manchester City-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Dopo il pareggio della Juve (clamoroso 4-4 contro il Borussia Dortmund), il successo dell'Inter (2-0 alla Johan Cruijff Arena contro l'Ajax) e la sconfitta dell'Atalanta (4-0 al Parco dei Principi contro il Psg), l'ultima formazione italiana a fare il proprio esordio in Champions League è il Napoli che alle ore 21 sarà di scena all'Etihad Stadium per la sfida contro il Manchester City. Non poteva iniziare meglio la stagione dei campioni d'Italia che nei primi tre turni di Serie A hanno fatto l'en plein battendo Sassuolo (0-2), Cagliari (1-0) e Fiorentina (1-3). Gli azzurri di Antonio Conte tornano a giocare la coppa dalle grandi orecchie dopo due anni, con l'obiettivo magari di fare meglio del 2023, quando la corsa dei ragazzi di Lucano Spalletti si arrestò ai quarti di finale contro il Milan. Avvio di stagione complicato, invece, per la squadra di Pep Guardiola che nelle prime quattro gare di Premier League ha rimediato due sconfitte e altrettante vittorie, l'ultima lo scorso weekend nel derby contro lo United (3-0). Partita speciale per Kevin De Bruyne, icona e bandiera del club inglese per dieci stagioni, trasferitosi in estate sotto il Vesuvio a parametro zero.