Union Saint-Gilloise-Inter: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League

ANDERLECHT (BELGIO) - Tra le due sfide di campionato contro Roma, battuta 1-0 all'Olimpico grazie alla rete di Bonny, e Napoli, gara in programma al Maradona sabato alle 18, l'Inter vola in Belgio per affrontare l'Union Saint-Gilloise nel terzo turno della fase campionato della Champions League. Squadre in campo alle ore 21, con i nerazzurri che vogliono confermare quanto di buono fatto nelle ultime uscite. La squadra di Cristian Chivu, infatti, sembra essersi ormai messa alle spalle il difficile avvio di stagione. Dopo il netto 5-0 al Torino al debutto in Serie A, infatti, erano arrivate le due sconfitte consecutive contro Udinese (1-2 a San Siro) e Juve (clamoroso 4-3 all’Allianz Stadium). La vittoria contro l’Ajax (doppietta di Marcus Thuram alla Johan Cruijff ArenA) all’esordio nella coppa dalle grandi orecchie, però, ha aperto un filotto di sei successi consecutivi tra tutte le competizioni che hanno permesso all’Inter di accorciare in classifica e portarsi a pari punti con Napoli e Roma (15), a una sola lunghezza di distanza dal Milan capolista solitario, e di bissare in Europa con il rotondo 3-0 rifilato allo Sparta Praga al Meazza (doppietta di Lautaro Martinez e in mezzo la rete siglata da Denzel Dumfries). Conquistare ancora il bottino pieno sarà importantissimo in ottica qualificazione, anche perché poi i nerazzurri vedranno alzare il livello degli avversari: dopo il Kairat Almaty ecco Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund. La formazione belga, però, è un'avversaria tutt'altro che semplice da affrontare. Archiviato il ko in finale di Supercoppa rimediato contro il Bruges lo scorso 20 luglio, in campionato, nonostante la sconfitta ancora contro i nerazzurri (1-0), grazie a otto vittorie e due pareggi guidano la classifica a quota 26 dopo undici giornate. Alla prima, storica partecipazione alla Champions League, la squadra di David Hubert ha esordito alla grande piegando 3-1 il PSV al Philips Stadion di Eindhoven. Al secondo turno, però, netta sconfitta interna contro gli inglesi del Newcastle (0-4). Dopo il match contro l’Inter l’Union Saint-Gilloise affronterà Atletico Madrid, Galatasaray e Bayern Monaco in trasferta e Marsiglia e Atalanta tra le mura amiche del Lotto Park di Anderlecht.