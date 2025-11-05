Pagelle Napoli-Eintracht: McTominay è spento, Hojlund non si vede. Anguissa e Conte...

Il Napoli non riscatta il pesante ko di Eindhoven contro il Psv e sbatte sul muro difensivo tedesco dell'Eintracht Francoforte. La squadra di Antonio Conte termina la sfida del Diego Armando Maradona sullo 0-0, fallendo diverse occasioni con Elmas, McTominay e Hojlund. I partenopei continuano ad avere una posizione in classifica deficitaria con 4 punti in quattro giornate e una differenza reti a -5.
Le pagelle del Napoli
Milinkovic-Savic 6.5 Blocca al 3’ un destro centrale di Bahoya; presente - e fortunato, perché centrale - al 28’ della ripresa nel respingere la botta ravvicinata di Knauff.
Di Lorenzo 5.5 Dopo una prima frazione senza acuti, nella ripresa riprende a sovrapporsi a Politano, dando maggiore profondità all’azione, ma non incide.
Rrahmani 6 Burkardt è un cliente scomodo e se ne accorge a inizio ripresa quando lo stende a metà campo lanciato verso l’area. Però tiene.
Buongiorno 6 Attento, lotta.
Gutierrez 6 Rispetto a Di Lorenzo ha più spazio, però lo sfrutta a singhiozzo.
Anguissa 6.5 Per lunghi tratti del primo tempo più alto di McTominay, prova qualche inserimento, ma non colpisce. Al 30’ della ripresa gli manca il guizzo vincente, strappa al 38’, ma McTominay sbaglia tutto. È comunque l’ultimo ad arrendersi.
Lobotka 5.5 Al rientro dal primo minuto dopo quasi un mese, fa girare la palla senza però dare grande ritmo. Lang (29’ st) 6.5 A differenza di Neres, il suo ingresso dà più vigore al Napoli.
McTominay 5 La fotografia della sua partita è il tiro in curva da buona posizione al 38’ della ripresa. Se il Napoli non sfonda è soprattutto per la sua prestazione sottotono.
Politano 5.5 Meno servito del solito, i tedeschi raddoppiano spesso su di lui. Fatica ad accendersi, forse anche perché stanco dopo 12 gare su 13 da titolare. Neres (20’ st) 5 Non entra col piglio giusto, Brown lo annulla.
Hojlund 5 Non è Lukaku e nel 4-3-3 fatica di più rispetto al 4-1-4-1 (con De Bruyne a innescarlo). Nel primo tempo tocca solo 11 palloni; ha la palla per diventare eroe al 96’, ma non riesce a dare forza.
Elmas 6.5 Preferito a Neres, è il più vivo nel blando primo tempo azzurro. Uno slalom al 13’ trova pronto Zetterer; nella ripresa, quando esce Lobotka, arretra in regia.
All. Conte 5.5 Doveva vincere, la squadra però crea poche grandi occasioni, sembrando un po’ stanca. La panchina corta non lo aiuta a cambiare l’inerzia del match.
Le pagelle dell'Eintracht Francoforte
Zetterer 6.5 Ripromosso titolare dopo i tanti gol subiti dal più giovane Santos (18 in 5 gare), è reattivo su Elmas e nel finale su Hojlund.
Kristensen 6 L’ex Roma gioca largo a destra, ha il compito di aiutare dietro e si alza poco: missione compiuta.
Collins 6.5 Attento, dopo 15 minuti prende le misure a Elmas. Una chiusura acrobatica nella ripresa sventa un’occasione del Napoli.
Koch 7 Guida il reparto con sicurezza e anestetizza Hojlund.
Theate 6.5 Il belga, ex Bologna, aiuta Koch e chiude la strada a Politano e Neres quando si accentrano.
Brown 7 Rispetto a Kristensen appoggia di più l’azione offensiva, quando l’Eintracht prova a uscire, però è anche attentissimo in fase difensiva. Fra i migliori dei suoi. Amenda (49’ st) ng.
Chaibi 6 La squadra tedesca passa poco dai centrocampisti centrali, lui si divide fra la pressione su Lobotka e la ricerca di qualche geometria. Dahoud (49’ st) ng.
Larsson 6.5 Rincorre i giocatori del Napoli, sbaglia anche qualche appoggio, ma il suo in fase difensiva lo fa. Skhiri (34’ st) ng.
Gotze 5.5 Un po’ mezzala destra, un po’ trequartista, l’uomo del Mondiale 2014 dal 2022 ha ormai ritrovato la sua dimensione a Francoforte. Non è più il folletto imprendibile di dieci anni fa e si vede: in una gara prettamente difensiva, si eclissa.
Bahoya 6 Prova subito il destro, centrale, poi corre molto, dando una mano alla squadra nella fase difensiva, mettendo così da parte, però, le sue qualità offensive. Knauff (20’ st) 5.5 Ha subito la palla per l’1-0, ma calcia centrale.
Burkardt 6 Nazionale tedesco, già 9 gol in 13 partite stagionali, il 25enne di Darmstadt, fra gli attaccati seguiti dal Milan, è servito poco, ma comunque nel complesso è più associativo di Hojlund.
All. Toppmöller 6.5 Difende bene, pure troppo con un catenaccio vecchio stile, e spegne le “menti” del Napoli. Rinuncia di fatto ad attaccare, però il punto gli va più che bene.
Arbitro Pinheiro 6.5 Buona direzione, gestisce bene i pochi “casi” del match.
