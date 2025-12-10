Juventus-Pafos: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

TORINO - Reduce dal ko in campionato al Maradona contro il Napoli (2-1), la Juve cerca il riscatto nel match contro il Pafos in programma alle 21 all'Allianz Stadium valido per la sesta giornata della fase campionato della Champions League. Le due formazioni arrivano all'appuntamento con sei punti e con un percorso identico: un successo, una sconfitta e tre pareggi. In palio ci sono punti preziosissimi in ottica qualificazione o per accedere almeno ai playoff. La formazione di Luciano Spalletti non può dunque permettersi altri passi falsi che rischiererebbero di compromettere il percorso europeo. Dopo il pirotecnico 4-4 interno contro il Borussia Dortmund (al 90’ il risultato era di 2-4) all'esordio e il 2-2 in trasferta contro il Villarreal, la Signora ha incassato il ko contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu (rete decisiva di Jude Bellingham) pareggiando poi 1-1 tra le mura amiche contro i portoghesi dello Sporting Lisbona e raccogliendo il primo successo grazie al 3-2 in Norvegia contro il Bodø/Glimt ottenuto con una zampata al 91’ di Jonathan David. Negli ultimi due incontri i bianconeri ospiteranno il Benfica di José Mourinho mercoledì 21 gennaio alle 21 e faranno visita al Monaco di Paul Pogba al Louis II mercoledì 28 gennaio alle 21. I ciprioti, che guidano il loro campionato dopo 13 giornate a +2 sull’Omonia Nicosia (31 punti contro 29), non perdono dal 30 ottobre, quando si arresero all’AEK Larnaca ai rigori nella finale della Supercoppa nazionale. La squadra di Juan Carlos Carcedo è tra le grandi rivelazioni del torneo: sconfitta solo dal Bayern Monaco (1-5), ha pareggiato 0-0 in Grecia contro l’Olympiacos e in Kazakistan contro il Kairat Almaty e 2-2 davanti ai propri tifosi nell’ultima uscita contro il Monaco. A completare il quadro il successo interno contro il Villarreal firmato Derrick Luckassen. Dopo il match contro la Juve, i ciprioti affronteranno il Chelsea a Stamford Bridge (mercoledì 21 gennaio alle 21) e lo Slavia Praga in casa (mercoledì 28 gennaio alle 21).