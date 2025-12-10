Juve e la corsa Champions: quanti punti servono per qualificarsi ai playoff, calendario e calcoli

La Champions sta entrando verso la fase conclusiva della League Phase e ogni punto può fare la differenza per cercare di centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale o almeno i playoff. L'Atalanta ha risposto presente per sognare la top 8, dopo la grande vittoria contro il Chelsea e il terzo posto momentaneo in attesa delle partite odierne. L'Inter ha frenato ancora: seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro l'Atletico Madrid: il mancato risultato positivo contro il Liverpool ha complicato un po' il percorso della squadra di Chivu. Almeno gli spareggi sono ormai certi, ma le prime posizione per strappare il pass direttamente per la fase eliminatoria non sono più una passeggiata. E le prime quattro avranno anche il vantaggio di giocare il ritorno dei quarti in casa, mentre le prime due anche l'eventuale semifinale (qui le novità). Ora scenderanno in campo anche Juve e Napoli, che si trovano in una posizione scomoda e devono risalire la classifica. Intanto l'algoritmo ha fornito alcune novità: una boccata d'ossigeno per le italiane.