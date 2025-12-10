Juve e la corsa Champions: quanti punti servono per qualificarsi ai playoff, calendario e calcoli

La Champions sta entrando verso la fase conclusiva della League Phase e ogni punto può fare la differenza per cercare di centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale o almeno i playoff. L'Atalanta ha risposto presente per sognare la top 8, dopo la grande vittoria contro il Chelsea e il terzo posto momentaneo in attesa delle partite odierne. L'Inter ha frenato ancora: seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro l'Atletico Madrid: il mancato risultato positivo contro il Liverpool ha complicato un po' il percorso della squadra di Chivu. Almeno gli spareggi sono ormai certi, ma le prime posizione per strappare il pass direttamente per la fase eliminatoria non sono più una passeggiata. E le prime quattro avranno anche il vantaggio di giocare il ritorno dei quarti in casa, mentre le prime due anche l'eventuale semifinale (qui le novità). Ora scenderanno in campo anche Juve e Napoli, che si trovano in una posizione scomoda e devono risalire la classifica. Intanto l'algoritmo ha fornito alcune novità: una boccata d'ossigeno per le italiane.
Champions, quanti punti servono per i playoff
La prima novità riguarda i punti che dovrebbero servire per arrivare almeno al 24esimo posto e centrare i playoff (non da testa di serie), evitando l'eliminazione. Lo scorso anno ne sono serviti 11, mentre in questa edizione dovrebbe bastarne uno in meno, ossia 10, tenendo sempre in considerazione l'importanza della differenza reti in caso di ex aequo in classifica. Sicuramente una buona notizia per le italiane e in particolare per il Napoli e la Juventus, impegnate questa sera contro il Benfica e il Pafos. Tre punti avvicinerebbero i club ai playoff. Ma vediamo nel dettaglio la situazione di tutte le italiane.
La sorpresa Atalanta e il sogno top 8
Riprendendo la classifica dello scorso anno, per arrivare nelle prime otto posizioni sono serviti 16 punti. Al momento l'Atalanta ne ha 13 e si trova al terzo posto della graduatoria, che le garantirebbe il passaggio diretto agli ottavi di finali di Champions League, con i relativi vantaggi. Stando alla graduatoria della precedente edizione, con un'altra vittoria la Dea potrebbe centrare questo clamoroso traguardo, tenendo sempre in considerazione la possibilità di un arrivo a pari punti, dove la differenza reti la farebbe da padrona. Ma contro chi giocherà la squadra di Palladino nelle ultime due partite?
- Atalanta-Athletic Club mercoledì 21 gennaio 2026
- Union St. Gilloise-Atalanta mercolediì 28 gennaio 2026
La situazione dell'Inter dopo le due sconfitte
Dopo un inizio ottimo con quattro vittorie di fila, l'Inter ha frenato in Champions League. Prima ha perso sul campo dell'Atletico Madrid e poi in casa contro un Liverpool reduce dalla crisi di risultati in Premier League e dal caso Salah. I nerazzurri hanno conquistato dodici punti, che stando ai calcoli di Football Ranking dovrebbero bastare per i playoff, ma considerando l'ottima partenza l'obiettivo di Chivu è la top 8. Traguardo che farebbe evitare a Lautaro e compagni due partite in più a febbraio, in un momento magari delicato per la lotta scudetto. Il calendario in Europa ora è complicato, ma nulla è impossibile:
- Inter-Arsenal martedì 20 gennaio 2026
- Borussia Dortmund-Inter mercoledì 28 gennaio 2026
La rimonta del Napoli in Champions League
Arrivare tra le prime otto ormai è complicato, ma Conte è uno che non si mette limiti. Gli azzurri hanno sette punti in classifica e con una vittoria si dovrebbero garantire almeno l'accesso ai playoff (buttando un occhio alla differenza reti). Ma continuare a scalare la graduatoria sarebbe importante a prescindere dalla top 8, anche perché le posizioni dalla nona alla sedicesima piazza, garantiscono di essere teste di serie ai playoff, che dovrebbe permettere di giocare il ritorno in casa. Ma cosa ci sarà sulla strada dei partenopei?
- Benfica-Napoli stasera 10 dicembre 2025
- Copenhagen-Napoli martedì 20 gennaio 2026
- Napoli-Chelsea mercoledì 28 gennaio 2026
Juve, cosa serve per blindare i playoff
La Juve si trova nella stessa condizione del Napoli, ma con un punto in meno: la squadra di Spalletti ne ha sei. Il primo obiettivo è quello di cercare di centrare i playoff e dovrebbero bastare una vittoria e un pareggio (quindi 10 punti, dando sempre uno sguardo alla differenza reti), anche se la Vecchia Signora si trova in una condizione in cui è meglio evitare qualsiasi tipo di calcolo. Per le ambizioni del club il successo è sempre l'unico traguardo da inseguire e qualora i bianconeri dovessero vincere tutte e tre le prossime partite, salirebbero a 15 punti. Forse non basterebbero comunque per la top 8, ma dovrebbero garantire un posto ai playoff come testa di serie. E lo scorso anno contro il Feyenoord la Juve ha capito quanto sia importante. Chi dovranno affrontare Yildiz e compagni?
- Juventus-Pafos stasera 10 dicembre 2025
- Juventus-Benfica mercoledì 21 gennaio 2026
- Monaco-Juventus mercoledì 28 gennaio 2026
Il Ranking UEFA stagionale
Qualificarsi nei primi due posti del Ranking UEFA stagionale, garantirebbe lo slot aggiuntivo per la prossima edizione della Champions League. Tradotto: anche la quinta della Serie A si qualificherebbe per la competizione, come successo al termine dell'anno 2023-2024. Questa è la classifica al momento, con l'Italia poco sopra alla Spagna e non lontana dalla Germania:
-
Inghilterra – Punti: 11,416 | Club: 9/9
-
Germania – Punti: 10,321 | Club: 7/7
-
Italia – Punti: 9,857 | Club: 7/7
-
Spagna – Punti: 9,750 | Club: 8/8
-
Portogallo – Punti: 9,400 | Club: 4/5
-
Polonia – Punti: 9,375 | Club: 4/4
-
Cipro – Punti: 9,250 | Club: 3/4
-
Francia – Punti: 8,839 | Club: 7/7
-
Danimarca – Punti: 8,125 | Club: 2/4
-
Grecia – Punti: 7,500 | Club: 4/5
