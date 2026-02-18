Pagelle Juve: Cabal affossa tutti, Kelly disastroso, Yildiz desaparecido e che peccato Koopmeiners!

INVIATO A ISTANBUL - La Juve crolla sul campo del Galatasaray. La squadra di Spalletti gioca un ottimo primo tempo, chiudendo i primi 45' in vantaggio per 2-1: all'iniziale gol di Gabriel Sara (al 15') risponde Koopmeiners autore di una splendida doppietta (16', 32'). Nella ripresa però Osimhen e compagni reagiscono e ribaltano la sfida: Lang (49', 75') e Sanchez (60') firmano le reti che fissano il punteggio sul 5-2 finale. Cabal, entrato al posto dell'ammonito Cambiaso, rimedia due cartellini gialli nello spazio di 8' (tra il 59' e il 67') chiudendo in anticipo la sua sfida e lasciando la Juve in 10 uomini. Già sotto 3-2 i bianconeri non hanno la forza di reagire e nel finale crollano subendo altri due gol. Mercoledì 25 febbraio all'Allianz Stadium servirà una vera e propria impresa per provare a rimontare i tre gol di scarto rimediati in Turchia. Andiamo a scoprire voti e giudizi della Juve dopo il ko al Rams Park di Istanbul. Da segnalare nel primo tempo anche l'infortunio di Bremer che ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare al 34' (al suo posto è entrato Gatti).