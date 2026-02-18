Pagelle Juve: Cabal affossa tutti, Kelly disastroso, Yildiz desaparecido e che peccato Koopmeiners!

INVIATO A ISTANBUL - La Juve crolla sul campo del Galatasaray. La squadra di Spalletti gioca un ottimo primo tempo, chiudendo i primi 45' in vantaggio per 2-1: all'iniziale gol di Gabriel Sara (al 15') risponde Koopmeiners autore di una splendida doppietta (16', 32'). Nella ripresa però Osimhen e compagni reagiscono e ribaltano la sfida: Lang (49', 75') e Sanchez (60') firmano le reti che fissano il punteggio sul 5-2 finale. Cabal, entrato al posto dell'ammonito Cambiaso, rimedia due cartellini gialli nello spazio di 8' (tra il 59' e il 67') chiudendo in anticipo la sua sfida e lasciando la Juve in 10 uomini. Già sotto 3-2 i bianconeri non hanno la forza di reagire e nel finale crollano subendo altri due gol. Mercoledì 25 febbraio all'Allianz Stadium servirà una vera e propria impresa per provare a rimontare i tre gol di scarto rimediati in Turchia. Andiamo a scoprire voti e giudizi della Juve dopo il ko al Rams Park di Istanbul. Da segnalare nel primo tempo anche l'infortunio di Bremer che ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare al 34' (al suo posto è entrato Gatti).
Di Gregorio 5.5
Ogni tiro è un gol, pur senza colpe specifiche.
Kalulu 5.5
Non c'è un attaccante che riempia l'area avversaria? Ci pensa Pierre di testa. Però poi affonda, insieme a tutta la retroguardia, nella ripresa.
Bremer 5.5
Decisamente molle nel contrasto con Lang: quella palla, in un duello fisico così, non può rimanere alla portata del Gala. Poi si fa male: sono già iniziati gli scongiuri per il Como.
Gatti (34' pt) 5.5
Si presenta al Rams Park con un prodigioso intervento difensivo su Sara. Non ha colpe dirette sui gol del Gala, ma deve crescere quando imposta: troppi palloni regalati ai turchi.
Kelly 4
Sul gol di Sanchez il marcatore è lui, ma dov'è? Sui fondamentali difensivi, dopo le amnesie di San Siro, mostra enormi limiti: il Gala ringrazia per la quinta rete consegnata a Boey.
Cambiaso 7
La sgroppata che avvia l'azione del pareggio è un'opera d'arte. Ma dentro la sua partita c'è un mix esplosivo di tecnica, tattica e fisicità. Peccato solo per il giallo, che costringe Spalletti a cambiarlo: da quel momento è iniziata la tempesta.
Cabal (1' st) 3
Perde Yilmaz, dopo appena 4' dal suo ingresso. Si fa ammonire ingenuamente e sempre lui si fa cacciare, otto minuti più tardi. C'è troppa differenza tra prime e seconde linee: a conti fatti, il colombiano macchia ogni cosa che tocca e compromette (quasi) irrimediabilmente il percorso Champions dei bianconeri.
Koopmeiners 7
Vince il ballottaggio con Miretti, poi prova a lasciare il segno con una doppietta importante a livello personale ma amara, perché non basta nell'impietoso confronto col Gala. I segnali di risveglio li aveva già dati contro la Lazio, con un po' di continuità adesso si è costruito la possibilità di scrivere un nuovo destino.
Locatelli 5.5
Sul 2-2, con la partecipazione ingombrante di Cabal, non fa bella figura. Mostra tangibili segnali di stanchezza: non riesce a lanciare la scialuppa di salvataggio ai compagni. Non stavolta.
Thuram 5
Serata faticosa, resa tremenda da una condizione fisica non al top. Il francese mette nei guai Kelly sul 4-2 di Lang: c'è poco da salvare. Miretti (35' st) ng.
Conceiçao 5.5
Si sacrifica per la squadra, infoltendo il centrocampo quando i bianconeri devono reggere l'urto fisico del Gala nel primo tempo. Però dovrebbe attaccare, non difendere: coi minuti che passano diventa sempre più evanescente.
Kostic (25' st) 5.5
Assiste inerme al tracollo.
McKennie 6
Pure da nove ha un suo perché. Completa il triangolo con Koopmeiners e prova a dare significato alla mossa di Spalletti: il 5-2 finale certo non è da imputare al texano.
Yildiz 5
Le responsabilità aumentano e le emozioni a quasi 21 anni sono da maneggiare con cura. Grave il modo in cui si fa scippare da Osimhen. Preoccupante, invece, l'inconsistenza palla al piede: non è da Kenan. Openda (35' st) ng.
All. Spalletti 5
Paga il calcolo scientifico per la sfida di ritorno su Cambiaso. Ma i giocatori che ha sono questi: il divario tra titolari e riserve è gigante. E se Yildiz non c'è, si sente. Troppo. Ora testa al quarto posto: è l'unica cosa che conta ancora quest'anno.
