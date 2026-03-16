Psg, la manita non convince Luis Enrique: "Noi come all'andata. C'è una cosa che non dobbiamo fare"

"Abbiamo giocato solo la prima partita, ne manca ancora una. Il ritorno è sempre diverso, perché una delle due squadre rischia di uscire e vuole ribaltare la situazione". Così Luis Enrique commenta la trasferta a Stamford Bridge, dove martedì 17 dicembre il Psg contenderà al Chelsea il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I campioni in carica si presentano all'appuntamento forti del vantaggio di 3 reti guadagnato al Parco dei Principi , dove i padroni di casa si sono imposti con il finale di 5-2 - risultato che reca anche la doppia firma dell'ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia - . L'agenda dei parigini prevede poi il ritorno in campionato dove sabato 21 affronteranno il Nizza in trasferta. Queste le parole del tecnico del Paris: "Ci sono quattro partite con uno scarto di tre gol. Vedremo chi si qualificherà. Il calcio è incredibile. Contro di loro all'andata siamo rimasti in parità per molto tempo, è stata una partita molto equilibrata. Siamo pronti a giocare allo stesso modo martedì. Dovremo saper gestire i momenti chiave del match".

Dembélé: "Non difenderemo il vantaggio"

Anche Ousmane Dembélé, Pallone d'Oro 2025 e protagonista della notte di Monaco dove la manita che ha tramortito l'Inter ha scritto pagine inedite nelle storie di entrambi club (e della stessa competizione) è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla preparazione alla sfida contro la formazione di Liam Rosenior: "La nostra mentalita è sempre quella di vincere le partite. Non possiamo restare nella nostra metà campo e limitarci a difendere il vantaggio, cercheremo di vincere, ma dobbiamo rimanere concentrati. Ci sono dei momenti in cui soffriremo, momenti difficili che abbiamo avuto anche l'anno scorso, quando abbiamo vinto la Champions League".