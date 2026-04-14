Atletico Madrid-Barcellona: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

MADRID (SPAGNA) - Tutto in una notte. Alle ore 21, al Wanda Metropolitano, Atletico Madrid e Barcellona si afffrontano nel derby spagnolo che mette in palio il pass per la semifinale di Champions League. Si riparte dal 2-0 di una settimana fa al Camp Nou, quando una splendida punizione di Julian Alvarez e la zampata di Sorloth regalarono il primo round ai Colchoneros, un risultato che mette i ragazzi di Diego Pablo Simeone in una posizione di forza ma che non consente alcun calcolo contro una squadra come quella blaugrana, storicamente capace di ribaltare ogni pronostico. I rojiblancos punteranno sul proprio marchio di fabbrica: compattezza, aggressività e capacità di colpire in transizione. Il pubblico di casa sarà un fattore determinante, con i tifosi che trasformeranno il Metropolitano in una vera e propria bolgia. Simeone non tradirà la propria filosofia: ci si aspetta un Atletico corto, intenso, pronto a sporcare il ritmo degli avversari e a sfruttare ogni errore. Il 2-0 dell’andata consente ai madrileni di non scoprirsi eccessivamente, ma guai ad abbassarsi troppo: concedere campo e iniziativa ai blaugrana potrebbe rivelarsi pericoloso. Per il Barcellona, invece, la missione è chiara: segnare subito per riaprire il discorso qualificazione. Servirà una prestazione di altissimo livello, fatta di ritmo, cinismo e personalità. La squadra di Hansi Flick dovrà evitare frenesia e gestire con lucidità i momenti della partita. Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare completamente l’inerzia della sfida, mentre il passare del tempo senza segnare rischierebbe di favorire il piano partita dei padroni di casa. Chi avrà la meglio affronterà in semifinale una tra Arsenal e Sporting Lisbona (1-0 per i Gunners nel primo round in Portogallo).