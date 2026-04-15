Diretta Champions League, Bayern-Real e Arsenal-Sporting: i quarti di finale in tempo reale

Tutto pronto per questa serata di Champions League dove conosceremo il nome delle ultime due semifinaliste della massima competizione europea. Dopo Psg e Atletico Madrid, che hanno rispettivamente eliminato Liverpool e Barcellona, stasera sarà la volta di Bayern-Real e Arsenal-Sporting. Nel turno di andata, i bavaresi hanno battuto i Blancos in trasferta grazie alle reti di Diaz e Kane (per le Merengues in gol è andato il solito Mbappé) mentre i Gunners si sono imposti a Lisbona grazie alla firma di Kai Havertz arrivata in pieno recupero.