Diretta Champions League, Bayern-Real e Arsenal-Sporting: i quarti di finale in tempo reale

Tutto pronto per questa serata di Champions League dove conosceremo il nome delle ultime due semifinaliste della massima competizione europea. Dopo Psg e Atletico Madrid, che hanno rispettivamente eliminato Liverpool e Barcellona, stasera sarà la volta di Bayern-Real e Arsenal-Sporting. Nel turno di andata, i bavaresi hanno battuto i Blancos in trasferta grazie alle reti di Diaz e Kane (per le Merengues in gol è andato il solito Mbappé) mentre i Gunners si sono imposti a Lisbona grazie alla firma di Kai Havertz arrivata in pieno recupero.
20:25
Champions League, il tabellone
La vincente tra Bayern e Real affronterà in semifinale il Psg, che ieri ha eliminato il Liverpool, mentre chi passerà il turno tra Arsenal e Sporting Lisbona se la vedrà con l'Atletico Madrid che ieri ha avuto la meglio sul Barcellona
20:15
Le statistiche di Bayern-Real
Statistiche, numeri e curiosità della sfida Champions dell'Allianz Arena
20:05
Le ufficiali di Arsenal-Sporting
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Martinelli; Gyokeres. Allenatore: Arteta
SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Eduardo Quaresma, Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincao, Pedro Goncalves; Suarez. Allenatore: Rui Borges
19:52
Bayern-Real, le formazione ufficiali
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamencano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Gnabry, Luis Diaz, Olise; Kane. Allenatore: Kompany
REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Brahim Diaz, Bellingham; Guler; Mbappe, Vinicius. Allenatore: Arbeloa
19:38
Fermin-Musso, scontro durissimo in Atletico-Barça
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19:30
La conferenza di Arbeloa
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