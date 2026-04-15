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Diretta Champions League, Bayern-Real e Arsenal-Sporting: i quarti di finale in tempo reale

Dopo Psg e Atletico Madrid, stasera si conosceranno i nomi delle altre due semifinaliste della massima competizione europea
4 min
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21:00
Champions League - 15.04.2026
Allianz Arena

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Tutto pronto per questa serata di Champions League dove conosceremo il nome delle ultime due semifinaliste della massima competizione europea. Dopo Psg e Atletico Madrid, che hanno rispettivamente eliminato Liverpool e Barcellona, stasera sarà la volta di Bayern-Real e Arsenal-Sporting. Nel turno di andata, i bavaresi hanno battuto i Blancos in trasferta grazie alle reti di Diaz e Kane (per le Merengues in gol è andato il solito Mbappé) mentre i Gunners si sono imposti a Lisbona grazie alla firma di Kai Havertz arrivata in pieno recupero.

20:25

Champions League, il tabellone

La vincente tra Bayern e Real affronterà in semifinale il Psg, che ieri ha eliminato il Liverpool, mentre chi passerà il turno tra Arsenal e Sporting Lisbona se la vedrà con l'Atletico Madrid che ieri ha avuto la meglio sul Barcellona

20:15

Le statistiche di Bayern-Real

Statistiche, numeri e curiosità della sfida Champions dell'Allianz Arena

20:05

Le ufficiali di Arsenal-Sporting

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Martinelli; Gyokeres. Allenatore: Arteta

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Eduardo Quaresma, Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincao, Pedro Goncalves; Suarez. Allenatore: Rui Borges

19:52

Bayern-Real, le formazione ufficiali

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamencano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Gnabry, Luis Diaz, Olise; Kane. Allenatore: Kompany

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Brahim Diaz, Bellingham; Guler; Mbappe, Vinicius. Allenatore: Arbeloa

19:38

Fermin-Musso, scontro durissimo in Atletico-Barça

Il trequartista del Barcellona è stato colpito al volto dal portiere dei Colchoneros: ecco la fotosequenza

19:30

La conferenza di Arbeloa

Il tecnico dei Blancos ha presentato il match di Champions League in casa del Bayern Monaco: "Se c'è una squadra che crede nella 'remontada' quella è il Real" LEGGI TUTTO

Allianz Arena (Monaco di Baviera)

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