Diretta Fiorentina-Brugge ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Alle ore 21 , allo stadio Artemio Franchi di Firenze , la Fiorentina ospita il Brugge nell'andata delle semifinali di Conference League . La Viola, dopo il ko nell'ultimo atto la scorsa stagione contro il West Ham, vuole prendersi la rivincita e volare ad Atene il prossimo 29 maggio. Per farlo, la squadra di Vincenzo Italiano deve eliminare i belgi e poi battere una tra Olympiacos (che giocherebbe nella casa dei rivali dell'AEK Atene) e i grandi favoriti dell'Aston Villa. I gigliati, imbattuti fin qui nel torneo, per arrivare a questo punto hanno chiuso in vetta al Gruppo F prima di superare il Maccabi Haifa agli ottavi e il Viktoria Plzen ai quarti. Gli ospiti, invece, hanno vinto il Girone D e poi hanno estromesso dalla competizione il Molde agli ottavi e il Paok Salonicco ai quarti. Il secondo round della doppia sfida si disputerà mercoledì prossimo (8 maggio) in Belgio. Il Brugge ha affrontato 20 volte avversarie italiane ma mai la Fiorentina, pertanto si tratta si una sfida inedita.

SEGUI FIORENTINA-BRUGGE IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Fiorentina-Brugge: diretta tv e streaming

Fiorentina-Brugge, andata delle semifinali di Conference League, è in programma alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in diretta su Sky Sport, DAZN e in chiaro su TV8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.