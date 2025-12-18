Losanna-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference League

LOSANNA (SVIZZERA) - La Fiorentina vola in Svizzera per sfidare il Losanna nel sesto e ultimo turno della fase campionato della Conference League ma con la testa è alla delicata gara di domenica alle 18, quando al Franchi si presenterà l'Udinese per la 16ª giornata di Serie A. Ultima in classifica con appena sei punti e ancora a caccia della prima vittoria stagionale in campionato, la Viola cerca la scossa per svoltare definitivamente e scacciare via l'incubo retrocessione. È andata meglio in Europa dove i toscani hanno racimolato nove punti in cinque partite - uno in meno per gli avversari - e sono ancora in corsa per strappare il pass diretto per gli ottavi di finale. In silenzio stampa dopo il ko interno contro l'Hellas Verona, per le norme Uefa allenatori e giocatori non possono sottrarsi a telecamere e taccuini, così alla vigilia hanno parlato l'allenatore Paolo Vanoli e l'ex Juve Nicolò Fagioli: "Non penso al mio futuro ma al bene della Fiorentina, lavoriamo al massimo per quello, il mio futuro deve restare in secondo piano. Normale avere la testa al campionato e alla sfida con l'Udinese ma contro il Losanna è una gara importante e difficile anche per il campo sintetico", commenta il tecnico. "Io resto convinto che questa squadra ne verrà fuori", aggiunge il centrocampista.
Losanna-Fiorentina: diretta tv e streaming
Losanna-Fiorentina, gara valida per il turno e ultimo turno della fase campionato della Conference League, è in programma alle ore 21 allo Stade de la Tuiliere e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport (252). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Losanna-Fiorentina
LOSANNA (4-3-1-2): Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Sigua, Roche, Custodio; Lekoueiry; Bair, Ajdini. Allenatore: Zeidler.
A disposizione: Castella, Diakité, Mollet, Kana-Biyik, Lippo, Abdallah, Okoh, Poaty, Beloko, Butler-Oyedeji.
FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Pablo Marì, Viti; Dodo, Richardson, Fagioli, Sohm, Parisi; Dzeko, Piccoli. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: De Gea, Lezzerini, Fortini, Comuzzo, Ranieri, Kospo, Kouadio, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Kouame, Kean, Gudmundsson.
ARBITRO: D'Hondt (Belgio). ASSISTENTI: Devillers-Claes (Belgio). IV UFFICIALE: De Cremer (Belgio). VAR: Boterberg (Belgio). ASS. VAR: Put (Belgio).
