Losanna-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference League

LOSANNA (SVIZZERA) - La Fiorentina vola in Svizzera per sfidare il Losanna nel sesto e ultimo turno della fase campionato della Conference League ma con la testa è alla delicata gara di domenica alle 18, quando al Franchi si presenterà l'Udinese per la 16ª giornata di Serie A. Ultima in classifica con appena sei punti e ancora a caccia della prima vittoria stagionale in campionato, la Viola cerca la scossa per svoltare definitivamente e scacciare via l'incubo retrocessione. È andata meglio in Europa dove i toscani hanno racimolato nove punti in cinque partite - uno in meno per gli avversari - e sono ancora in corsa per strappare il pass diretto per gli ottavi di finale. In silenzio stampa dopo il ko interno contro l'Hellas Verona, per le norme Uefa allenatori e giocatori non possono sottrarsi a telecamere e taccuini, così alla vigilia hanno parlato l'allenatore Paolo Vanoli e l'ex Juve Nicolò Fagioli: "Non penso al mio futuro ma al bene della Fiorentina, lavoriamo al massimo per quello, il mio futuro deve restare in secondo piano. Normale avere la testa al campionato e alla sfida con l'Udinese ma contro il Losanna è una gara importante e difficile anche per il campo sintetico", commenta il tecnico. "Io resto convinto che questa squadra ne verrà fuori", aggiunge il centrocampista.