Sulla Coppa d'Africa al Marocco la decisione spetta al Tas

Ricorso del Senegal e polemiche internazionali

Nell’annunciare il ricorso al TAS, la federazione senegalese ha emesso un comunicato in cui parla di "decisione che scredita il calcio africano". Ma allora come definire la folle sceneggiata del ct Thiaw vista in mondovisione? Non è ancor più disonorevole? Quella sera allo stadio Moulay Abdallah c’era il presidente FIFA Gianni Infantino, indignato dal vergognoso parapiglia finale seguito dall’uscita dei giocatori verdi e poi dal loro rientro tardivo, pochi alla volta. Severo il suo commento: "Scene inaccettabili, non si può abbandonare così il campo di gioco. I calciatori senegalesi e lo staff diano il buon esempio ai tifosi negli stadi e ai milioni di spettatori in tutto il mondo. Le brutte scene cui abbiamo assistito devono essere condannate e non ripetersi mai più. Bisogna rispettare le Regole del Gioco: qualsiasi comportamento contrario mette a rischio l’essenza stessa del calcio". Nella sede egiziana della CAF, appena fuori Il Cairo, si vocifera che siano state proprio queste gravi parole di Infantino ad aver “indirizzato” la sentenza della Giuria d’Appello. I giudici della Confederazione africana hanno citato gli articoli 82 e 84 del regolamento della Coppa d’Africa. C’è stata violazione. E non è finita: il Senegal dovrà dimostrare che l’abbandono è stato solo una provocazione temporanea. Altrimenti, se accertata volontarietà, sarà escluso dalla prossima Coppa d’Africa in base all’articolo 59. Il TAS definirà tutto in Svizzera mentre da Dakar entra in scena persino il Governo senegalese: in un comunicato viene definita "illegale e ingiusta" la decisione della CAF che rappresenta "un tentativo di espropriazione ingiustificato" e a tal proposito richiede l’apertura formale di un’indagine internazionale indipendente per sospetta corruzione all’interno degli organi direttivi della CAF.