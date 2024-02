Ammouta, sorpresa Giordania: chi è il marocchino più tedesco di Klinsmann

Lo chiamano “Qayid” cioè il leader, il capo, il boss. Non solo i suoi giocatori, ma anche i tifosi, gli addetti ai lavori, persino i giornalisti. Il capo è uno che non sorride (quasi) mai. Un duro che impone la sua disciplina ferrea. Fuori e dentro il campo. Intransigente. Inflessibile. Severo . Più di un semplice sergente di ferro. Un ufficiale di alto grado. Per certi versi persino più “tedesco” del suo rivale odierno, Klinsmann . Dire che i suoi ragazzi lo apprezzino è una gran bugia: semmai lo detestano cordialmente però nel massimo del rispetto che si deve nutrire per il “Qayid”. Soprattutto se il capo, nella fattispecie, è un vincente.

Chi è Hussein Ammouta

Essì perché il 54enne marocchino Hussein Ammouta, ct della sorprendente Giordania semifinalista della Coppa d’Asia per la prima volta assoluta, ha conquistato il penultimo Campionato delle Nazioni Africane (febbraio 2021 in Camerun, da non confondersi con la Coppa d’Africa) alla guida del suo Marocco e in precedenza (2017) aveva alzato al cielo persino la Champions League africana con il Wydad Casablanca (sconfitti in finale i super campioni egiziani dell’Al Ahly) dopo aver centrato il titolo nazionale. E andando a ritroso nel tempo ecco nel suo personale “palmarés” un campionato, due Coppe e una Supercoppa del Qatar con l’Al Sadd nonché una Coppa delle Confederazioni africane (corrispondente alla nostra Europa League) e una Coppa del Marocco con il Fus Rabat. Per completare il quadro, quand’era giocatore (centrocampista offensivo) ha centrato con l’Al Sadd un campionato più due Coppe e una Supercoppa del Qatar. Chapeau!