Diretta Juve-Monza ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Dopo il pesante ko per 5-1 in campionato contro il Napoli, arrivato dopo otto vittorie di fila senza subire reti, la Juventus è chiamata a rialzare immediatamente la testa alle ore 21 negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Monza. Per i bianconeri di Massimiliano Allegri sarà l'esordio stagionale nella competizione, mentre i brianzoli di Palladino hanno già superato due turni eliminando dalla manifestazione Frosinone e Udinese, battute entrambe con il risultati di 3-2. In più, la Vecchia Signora deve riscattare il ko subito in campionato lo scorso 18 settembre, quando un gol di Gytkjaer regalò ai biancorossi il primo successo in Serie A e bagnò l'esordio di Palladino, che aveva preso il posto di Giovanni Stroppa, con tre punti storici. Una vittoria che cambiò profondamente il cammino del Monza che, da quel momento, ha veramente ingranato la marcia. Parlando squisitamente delle gare in Coppa Italia, la Juventus è imbattuta nelle quattro sfide disputate contro il Monza (2V, 2N): tutti questi incontri si sono giocati nella fase a gironi tra il 1976 e il 1986. I bianconeri, inoltre, sono la squadra che raggiunge i quarti di finale di Coppa Italia da più edizioni consecutive: la Vecchia Signora infatti ha superato gli ottavi in tutte le ultime 15 stagioni, ossia dal 2007/08 in avanti.