Juve-Inter, i nervi tesi di un periodo surreale

La Juventus sposta tutto verso fine mese, quando tra il 19 e il 20 aprile conoscerà il verdetto del Collegio di garanzia sui 15 punti di penalizzazione e il 26 aprile si giocherà l’accesso alla finale di Coppa Italia nella semifinale di ritorno con l’Inter al Meazza dopo questo 1-1 dell’andata. Come se non bastasse, il 13 e il 20 aprile l’andata e ritorno con lo Sporting per provare a conquistare la semifinale di Europa League. Massimiliano Allegri dovrà essere bravissimo a gestire al meglio le tensioni psicologiche che in questo mese raggiungeranno l’apice ma in questo il tecnico livornese è il migliore di tutti. Il primo test grazie al quale verificare se le tossine per la rabbia del pari all’ultimo secondo con i nerazzurri sono state smaltite già sabato sera, allo stadio Olimpico di Roma, contro la Lazio di Sarri, già battuta due volte in questa stagione: tre a zero a Torino nell’ultima partita di Serie A prima della sosta mondiale del Qatar e uno a zero sempre a Torino nei quarti di finale di Coppa Italia.