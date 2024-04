Diretta Fiorentina-Atalanta ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Dopo il 2-0 della Juve sulla Lazio firmato Chiesa-Vlahovic , il programma delle semifinali di Coppa Italia prosegue con la sfida delle 21 allo stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Atalanta . La Viola, reduce dal ko interno contro il Milan (2-1), è arrivata fin qui battendo ai calci di rigore il Parma agli ottavi e il Bologna ai quarti. Nel primo match, la formazione di Vincenzo Italiano era addirittura sotto 2-0, ma tra l'83' e il 90' è riuscita a rimettere le cose a posto grazie alle reti di Nzola e Sottil. Percorso meno tortuoso, invece, per la Dea, che dopo aver estromesso dalla competizione il Sassuolo agli ottavi (3-1), in semifinale ha ribaltato il Milan al Meazza grazie alla doppietta di Koopmeiners , obiettivo di mercato della Juve . La formazione di Gian Piero Gasperini è reduce dallo scintillante 3-0 del Maradona contro il Napoli e non intende fermarsi. Le due squadre si sarebbero dovute sfidare lo scorso 17 marzo al Gewiss Stadium, ma il malore accusato da Joe Barone, poi tragicamente deceduto, ha costretto la Lega ha rinviare la partita a data da destinarsi.

Fiorentina-Atalanta: diretta tv e streaming

Fiorentina-Atalanta, semifinale d'andata di Coppa Italia, è in programma alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.