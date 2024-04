Coppa Italia, Lazio-Juve senza Gatti: squalificato per una giornata

Federico Gatti è stato squalificato per Lazio-Juventus in programma il 23 aprile con calcio d'inizio alle 21, valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Il difensore dei bianconeri è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo Alessandro Zampone dopo l'ammonizione rimediata nel corso del match di andata. Gatti era, infatti, in diffida. La Vecchia Signora ha vinto 2-0: gol di Chiesa e Vlahovic.