Diretta Empoli-Bologna ore 21 dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Empoli ospita il Bologna nell'incontro valido per la semifinale di andata di Coppa Italia. Gli uomini di Roberto D'Aversa si presentano a un appuntamento a cui non contavano di arrivare grazie al successo sulla Juventus di Thiago Motta allo Stadium, dove i calci di rigore hanno deciso l'inedito traguardo nella storia del club, oltre ad avere premiato una squadra in pieno turnover ma comunque più motivata dei padroni di casa. In Serie A, i toscani restano però impantanati in zona retrocessione, con 23 punti che valgono il terzultimo posto con un ritardo di 2 lunghezze sul Lecce. Nell'ultima uscita stagionale, hanno però evitato il ko contro Como in trasferta. Brilla invece la classifica della formaizone di Vincenzo Italiano, che chiamato a centrare un qualsiasi piazzamento in Europa, punta a replicare la storica qualificazione in Champions dello scorso anno. Orsolini e compagni sono reduci dal successo sul campo del Venezia, deciso dal gran gol dell'attaccante classe '97 e che ha permesso di mantenere il vantaggio di misura sui bianconeri. In Coppa Italia invece, hanno raggiunto il penultimo atto del torneo eliminando l'Atalanta al Gewiss Stadium. L'appuntamento di ritorno fra Bologna ed Empoli, che nei due confronti di campionato non sono andate oltre l'1-1, è in programma il 24 aprile al Dall'Ara. La vincitrice sfiderà una fra Inter e Milan, attese mercoledì 2 a San Siro.