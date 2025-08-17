Milan-Bari: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia in tempo reale  

MILANO - La stagione ufficiale del Milan si apre alle ore 21.15 al Meazza per la sfida di Coppa Italia contro il Bari. C'è grande curiosità per i tanti volti nuovi in casa rossonera: il Diavolo, infatti, è stato grande protagonista sul mercato sia in uscita, con gli addii, su tutti, di Reijnders, Theo Hernandez e Thiaw, che in entrata, con gli acquisti, tra gli altri, di Modric, Ricci, Jashari e De Winter. La novità più importante, però, è in panchina con Massimiliano Allegri che dopo 4.235 giorni tornerà a guidare il Milan in una partita ufficiale. Il tecnico livornese dovrà però rimandare il ritorno a bordo campo in virtù della squalifica di due turni in Coppa Italia rimediata il 15 maggio 2024, quando vinse il trofeo con la Juventus contro l’Atalanta, ma fu espulso dall’arbitro Maresca in un finale incandescente che gli costò l’indomani anche l’esonero dal club bianconero. Il debutto bis in panchina col Diavolo avverrà dunque sabato 23 agosto in occasione della prima giornata di campionato sempre a San Siro contro la Cremonese. Tornando al trofeo nazionale, in caso di vittoria contro i Galletti i rossoneri affronteranno un'altra formazione pugliese, il Lecce di Francesco Camarda (passato ai salentini in estate in prestito proprio dal Milan), vittorioso 2-0 contro la Juve Stabia.