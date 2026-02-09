Napoli-Como: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

NAPOLI - Reduce dalla vittoria soffertissima al Ferraris contro il Genoa (2-3) ottenuta il pieno recupero in inferiorità numerica (rosso a Juan Jesus) grazie al calcio di rigore trasformato da Rasmus Hojlund, martedì 10 febbraio alle ore 21 il Napoli ospita al Maradona il Como nei quarti di finale di Coppa Italia. Gli azzurri, che devono fare i conti anche con l'infortunio rimediato a Marassi di Scott McTominay, vogliono bissare il successo ottenuto a dicembre in Supercoppa italiana. La formazione di Antonio Conte agli ottavi ha estromesso dalla competizione il Cagliari, superato ai calci di rigore dopo l'1-1 maturato nei 90 minuti regolamentari. I lariani, che arrivano alla sfida più riposati (recupereranno il match al Meazza contro il Milan mercoledì 18 febbraio alle 20.45), hanno invece già superato tre turni eliminando Südtirol (3-1), Sassuolo (3-0) e Fiorentina (1-3). La formazione di Cesc Fabregas ha già ampiamente dimostrato di potersela giocare contro tutti e poter contare su più giorni per preparare il match potrebbe risultare determinante. Le due formazioni si sono già affrontate al Maradona lo scorso primo novembre nella gara d'andata in campionato e il confronto si è chiuso sullo 0-0 con anche un penalty fallito dagli ospiti, con Alvaro Morata che si è fatto ipnotizzare da Vanja Milinkovic-Savic. Tornando al presente, in palio c'è il pass per la semifinale contro l'Inter, vittoriosa 2-1 contro il Torino ai quarti.